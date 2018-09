Schalke-Frust! Elfmeter war „ein bisschen Comedy“

Eigentlich war es ein Teilerfolg für die ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf (spielte durch) und Guido Burgstaller (ab 72.), das 1:1 gegen Porto. Schließlich waren die Königsblauen mit drei Niederlagen in die Meisterschaft gestartet. Zufrieden war man bei Schalke aber nicht, weil der Ausgleich durch Otavio (75.) aus einem zweifelhaften Elfmeter resultierte. Doppelt bitter: Bereits in der 13. Minute entschärfte Ralph Fährmann einen weiteren Strafstoß. Breel Embolo brachte die Knappen in Führung (64.).