Heftige Unwetter wirbelten Zelte durch die Luft

Heftige Gewitter und Sturmböen haben Dienstagabend zu Schäden im Bezirk Kufstein in Tirol geführt. Auf der Loferer Straße (B 178) in Kirchbichl wurde ein Pkw von einem kleineren Baum getroffen und beschädigt. Der Lenker blieb unverletzt. In Söll beschädigte ein Sturm mehrere - bereits für den bevorstehenden Almabtrieb am Wochenende auf einem Parkplatz aufgestellte - Festzelte, Stände und Hütten schwer.