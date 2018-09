Verdächtige Jenni: „Will meine Sarah wiederhaben“

„Weiß nicht, wie das alles geschehen konnte“

Nachdem die beiden von dem Medikamentencocktail getrunken hatten, schliefen sie ein - „und irgendwann“, so die 31-Jährige, habe sie dann Sarah mit einem Bademantel-Gürtel erdrosselt. Aber an genaue Details ihres Verbrechens will sich die Mordverdächtige bis dato nicht erinnern.