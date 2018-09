Hotelmord: „Sarah war extrem kalt zu mir“

Sie weint viel, sie wirkt verwirrt. Aber langsam beginnt Jenni nun doch über die Hintergründe ihrer Tat zu sprechen - am vergangenen Wochenende erdrosselte sie in einem Wiener Hotel ihre Lebensgefährtin Sarah (25) mit einem Bademantel-Gürtel. „Sie war so kalt zu mir“, gab die 31-Jährige jetzt der Kripo zu Protokoll.