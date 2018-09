Hausverbot und Ersatzfläche für „Kranke“

Morgen will man bei einer Sicherheitskonferenz die Weichen stellen - damit am Südbahnhofmarkt, wo heute Kurt Traxl seine Bio-Kaffeerösterei eröffnet, endlich wieder Ruhe einkehrt. Denn dort sorgt das vom Hessenpark „vererbte“ Problemklientel seit Monaten für Ärger. Vorbeigehende Marktbesucher werden von alkoholisierten Personen lauthals angepöbelt, andere wiederum schlafen am Spielplatz oder direkt auf den Bänken im Marktinneren ihren Rausch aus. Wenn abends dann die Geschäfte am Südbahnhofmarkt schließen, beginnt das Drogengeschäft vorm ehemaligen Pferdeeisenbahngebäude erst zu blühen.