Bei Promijagd angeschossen: Treiber (61) im Spital

Aber was war passiert? Eine prominente Runde von 15 Wirtschaftsbossen und Großindustriellen hatte sich in Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See getroffen. Die Waidmänner waren bei einem Maisfeld auf Niederwildjagd, ein Treiber - vorschriftsmäßig mit Armbinde ausgestattet - scheuchte die Tiere auf. Die Jäger feuerten in einer Höhe von etwa vier Metern über dem Feld auf das aufgetriebene Wild.