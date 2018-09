„Krone“-Katzen-Tag im Zeichen unserer Stubentiger

Buntes Programm

Er wird mit Vereinskollegen nach Linz kommen und zwölf Tiere mitbringen: „Maine-Coon, Bengalkatzen oder Britisch-Kurzhaar mit blauen Augen sind dabei. Sie sind an Ausstellungen gewöhnt.“ Am „Krone“ Katzen-Tag gibt es neben Vorträgen die Buchpräsentation „Aus dem Leben eines Stubentigers.“ Bei Kreativstationen werden Schlüsselanhänger in Form einer Katze, Spielzeug für das eigene Haustier oder Tiermasken gebastelt. Außerdem gibt es echte Tierpräparate, wie etwa einen Puma oder Jaguar als Eyecatcher fürs Erinnerungs-Selfie.