„Furchtbar, Damoklesschwert über sich zu haben“

Gegen eine Kaution von 200.000 Dollar wurde Leo S. vorläufig aus dem Gefängnis entlassen. Die Anwälte versuchen die US-Behörden davon zu überzeugen, dass es sich in diesem Fall um eine Liebesgeschichte zwischen Teenagern gehandelt hatte - nicht um sexuellen Missbrauch. Die Familie harrt in diesen dramatischen Tagen bei Leo S. in Florida aus.