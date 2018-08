Leo S. (18) - Das Protokoll der Haftentlassung

Am 30. Juli brach für Leo S. eine Welt zusammen. Nach dreimonatigem Internet-Kontakt zu seiner Chat-Freundin Amanda S., die sich ihm gegenüber als 16 ausgegeben hatte, aber erst 15 ist, reiste er zu ihr in die USA. Das Liebespaar traf sich in einer Wohnung in Venice, Florida. Doch ihre Eltern meldeten das Mädchen als vermisst, für Leo klickten die Handschellen. Vorgeworfen wird ihm „lüsterne Belästigung“, also Sex mit einer Unter-16-Jährigen. Er wurde verhaftet und ins Sarasota-Gefängnis überstellt.