Justiz-Thriller um Leo S. spitzt sich weiter zu!

„Wir warten auf seine Antwort, sind von ihm aber nicht abhängig. Denn wenn sich der Staatsanwalt nicht zu einem Deal bereit erklärt, den auch wir für akzeptabel halten, dann müssen wir vor Gericht gehen und den Fall in die Hände der Jury und des Richters legen.“ Wenn der Staatsanwalt also eine harte Linie fährt, könnte sich das Verfahren in die Länge ziehen - mit völlig offenem Ausgang.