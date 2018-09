Zu wenig Hausärzte? „Verteilung ist Problem“

Für Ärztekammer und Krankenkasse wird es immer schwieriger, Ärzte fürs Land zu finden. Zu wenige wollen Hausarzt sein. Was also tun? Bei einer Tagung von Allgemeinmedizinern in Innsbruck lassen die Fachleute aufhorchen. Sie sprechen nicht von einem Ärztemangel, sondern von einem Verteilungsproblem. Mehr Studienplätze gehören nicht zu den Forderungen der Experten, aber mehr Praxisplätze.