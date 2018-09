Spätsommer lädt in ganz Kärnten zum Baden ein

Der Altweibersommer mit Sonne und Temperaturen bis zu 30 Grad lädt in ganz Kärnten zum Baden ein. So wie auf unserem Foto am Längsee, der eine Wassertemperatur von 22 Grad hat. MIt 24 Grad ist der Egelsee derzeit der wärmste, gefolgt von Klopeiner- und Turnersee. Bis auf 20 Grad steigen die Temperaturen in fast allen Kärntner Seen. Ausnahme sind der Freibacher Stausee und der Gößnitzsee mit jeweils nur 17 Grad.