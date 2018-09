CAS als oberstes Sportgericht nicht gefährdet?

Ausgangspunkt war eine Klage des belgischen Fußball-Klubs FC Seraing. Ursprünglich ging es um das Verbot der sogenannten Dritteigentümerschaft (Third-Party Ownership, kurz TPO), das in den Statuten von FIFA, UEFA und nationalen Verbänden verankert ist. Die FIFA hatte dem Klub untersagt, dass externe Investoren Rechte an Spielern erwerben. Der Fall landete vor dem CAS, der im Sinne der FIFA entschied. Daraufhin stellte Seraing die Unabhängigkeit des CAS in Frage, da dieser durch internationale Verbände finanziert wird.