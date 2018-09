Kontrolle über Auto verloren: Zwei Schwerverletzte

Mit Auto in Auslage gekracht

Das Verkehrsunfallkommando untersucht nun, wie es zu dem Unfall auf Höhe Wattgasse 15 kommen konnte. Der Pkw hatte die beiden Fußgänger erfasst, ehe er in eine Auslagenscheibe krachte. Die Berufsrettung Wien versorgte die beiden lebensgefährlich verletzten Passanten an Ort und Stelle, danach wurden sie in Spitäler gebracht. Mehrere Zeugen hatten wegen des schweren Verkehrsunfalls den Polizeinotruf gewählt.