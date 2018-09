Quad stürzte in die Tiefe, Lenker rettete sich!

Gegen 13 Uhr fuhr der 27-jährige Deutsche mit einem Quad im Gemeindegebiet von Brandenberg auf der einspurigen und kurvenreichen Verbindungsstrecke von Steinberg am Rofan in Richtung Brandenberg/Aschau. Nach einer scharfen Rechtskurve blickte der Fahrer kurz zu seinem ebenfalls mit einem Quad nachfahrenden Freund zurück. Dabei verlor er kurz die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Das Quad krachte gegen einen Baum und kippte in Richtung Abgrund. Über steil abfallendes Gelände überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam nach ca. 20 Metern zum Stillstand. Der Lenker konnte jedoch zum Glück vorher noch rechtzeitig abspringen, rutschte nur wenige Meter auf dem mit Gras bewachsenen Gelände ab und blieb unverletzt. Das Quad wurde total beschädigt und musste von der Feuerwehr Brandenberg/Aschau mit Hilfe eines Traktors geborgen werden.