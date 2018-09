„Ocean Cleanup“: Tiere schwimmen durch Barriere

„Krone“: Kritische Stimmen werfen dem 24-jährigen Niederländer vor, dass durch seine Aktion nur ein Bruchteil des Mülls beseitigt werden kann.

Herndl: Das stimmt natürlich. Die Barriere sammelt das an der Oberfläche treibende Plastik, das sich in weiterer Folge in kleine Stücke zersetzen würde und dann in die Tiefe sinkt. Es macht also Sinn, das oberflächliche Plastik zu sammeln. Bisher gibt es nämlich gar keine Technologie, die das Mikroplastik auf dem Meeresboden entfernen kann. Ich finde die Kritik an dem Vorhaben also überzogen.



„Krone“: Wie war es, mit einem 24-Jährigen zusammenzuarbeiten? Was haben Sie von Boyan Slat gelernt?

Herndl: Er war vor drei Jahren in Wien, und wir haben uns lange über das Projekt unterhalten. Er ist eine charismatische Figur, die es versteht, große Firmen für sich zu gewinnen. Von seinem Unternehmergeist kann man also nur lernen!



„Krone“: Werden Sie in Zukunft weiterhin bei „The Ocean Cleanup“ beteiligt sein?

Herndl: Ja, aber das wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr sein, wenn wir die ersten Daten von der Effizienz der Barriere haben, um abschätzen zu können, ob sich Organismen vor der Barriere ansammeln.