Kurz macht Blitztour zu Merkel und Macron

Merkel und Macron hatten sich am Freitagabend - wie berichtet - auf eine gemeinsame Linie in der Migrationsfrage geeinigt. Sie soll künftig „als Chance, nicht als Problem“ gesehen werden. Den Inhalt haben sie nicht verraten. Der von Kurz vorbereitete Afrika-Gipfel in Wien steht unter dem Zeichen der „Hilfe vor Ort“ zur Bewältigung der Migrationskrise. Die Partnerschaft mit Asien soll auf eine neue Ebene gehoben werden.