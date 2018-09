Sexueller Missbrauch: Angeklagter weinte mehrmals

Die Staatsanwaltschaft Graz klagte den Diplomingenieur an, sich in seiner Wohnung an dem wehrlosen Opfer vergangen zu haben. Er habe die Frau mit zu sich genommen, statt sie in ihr eigenes Zuhause zu bringen. Dort soll er sie sexuell missbraucht haben, als sie bereits eingeschlafen war. Als sie aufwachte und sich wehrte, habe er sich auf sie gekniet, an den Händen gepackt und sie oral vergewaltigt. Der Staatsanwalt warf dem Beschuldigten vor, „die starke Alkoholisierung ausgenutzt“ zu haben. Zudem wollte er sie an der Flucht hindern und zog an ihren Haaren, wobei ihre Haarverlängerungen ausgerissen wurden, so der Vorwurf.