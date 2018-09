Wahnsinn! Traumtor eröffnet Nations-League-Ära

Österreich debütiert am Dienstag im neuen Wettbewerb, der Gegner ist um 20:45 Uhr in Zenica Bosnien-Herzegowina. Ob wir dort solche schönen Tore sehen werden, ist nebensächlich. Übrigens beim ersten Spiel der Nations League sahen die Fans auch diese geniale Rettung in der letzten Sekunde durch Giorgi Navalovski.