Kinderarzt soll einen Buben missbraucht haben

Ein Kinderarzt ist am Donnerstagnachmittag am Landesgericht Klagenfurt vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann sexuellen Missbrauch von Unmündigen und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zur Last. Im April 2016 soll er einen damals zwölfjährigen Patienten während einer Untersuchung unsittlich berührt haben, sagte Staatsanwältin Sandra Agnoli in ihrem Anklagevortrag. Der Bub war wegen anhaltender Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen.