Monacos zuckersüße Kuschel-Zwillinge

Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, findet jedes Jahr im Stadtstaat an der französischen Riviera das Pique-Nique Monegasque statt. Alle Landsleute sind herzlich eingeladen, sich an folkloristischen Tänzen und an Gegrilltem zu erfreuen. Und als besonderes Schauspiel gab’s heuer noch die entzückenden Mini-Royals, die zunächst begeistert im Takt mitklatschten. Dann schnappte sich Gabriella das Händchen ihres Bruders, umarmte ihn liebevoll und kuschelte sich ganz nah an ihn ran. Dabei leuchteten ihre Augen so schelmisch wie die ihres Papas.