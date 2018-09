Nach Fukushima-GAU: Arbeiter erlag Lungenkrebs

In Japan ist erstmals ein Todesfall in Zusammenhang mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 bekannt gegeben worden. Ein Arbeiter sei beim Einsatz an dem Unglücksreaktor atomarer Strahlung ausgesetzt gewesen und habe dadurch Lungenkrebs entwickelt, teilten die Behörden mit. Der Mann sei nun verstorben.