Wiens Grüne: Liste der Namen, die kaum einer kennt

Eine wirft das Handtuch - und neun wollen es auffangen. Dienstag, um 23.59 Uhr, endete die Anmeldefrist für den Posten des grünen Spitzenkandidaten für die kommende Wien-Wahl und für den Job von Maria Vassilakou, die mit Juni ihr Amt an den Nachfolger übergeben möchte. Wer erst jetzt auf den Geschmack gekommen ist, muss also warten, bis der nächste Chef oder die nächste Chefin aufgibt. Was bei den aktuellen Fluktuationen in der Ökopartei mitunter gar nicht so lange dauert.