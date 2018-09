Er rettete Wien: Stadt stoppt Denkmal für Sobieski

Zum 335. Mal jährt sich kommende Woche die Schlacht um Wien, die am 12. September 1683 mit einer vernichtenden Niederlage der türkischen Belagerungsarmee geendet hat. Für den Befehlshaber des Entsatzheeres, Polenkönig Jan Sobieski, soll seit 2013 am Kahlenberg ein Denkmal errichtet werden - jetzt wurde dieses Projekt aber gestoppt: Der erste Entwurf wurde vom Denkmalbeirat abgelehnt, am Jahrestag bleibt der Sockel leer.