Ian Fisher: Ambivalente Liebe zu Wien

Grenzen aufbrechen

Dass es sich von einer privilegierten Position heraus leichter urteilen lässt, das streitet Fisher nicht ab. “Als heterosexueller, christlicher weißer Mann aus den USA bin ich natürlich in der Gruppe von Menschen, denen es kaum besser gehen könnte. Außerdem habe ich einen US-Reisepass und eine deutsche Visa - all das ist wie das verdammte goldene Ticket. Im Prinzip versuche ich aber nur, ein paar politische Gedanken gegen den Mainstream zu steuern. Auf politischer Ebene bin ich der Überzeugung, dass Nationen nicht existieren sollten. All diese Grenzen sind heute abstrakte Konzepte - eine Gruppenidentität sollte aufgebrochen werden und sich nicht in Nation, Geschlecht oder Rasse unterscheiden.“ Im Song “If I Could Buy“ macht sich Fisher Gedanken über die Quellen von Sexismus und warum es in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist, Menschen zu objektivieren. Als pessimistisches Werk sieht er “Idle Hands“ trotz all der prekären Themen aber nicht.