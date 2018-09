Wanderer vermisst! Suchaktion in Rettenschöss

Eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten deutschen Urlauber läuft derzeit in Rettenschöss im Tiroler Bezirk Kufstein! Laut Angaben der Polizei war der Mann im alpinen Gelände unterwegs und kehrte am Montag nicht in seine Unterkunft zurück. Der Wanderer wurde schließlich gegen Mitternacht als abgängig gemeldet.