Very british! Das Trendmuster der Saison

Komplett-Looks in Schwarz und Weiß

Es gehört immer noch zu den klassischsten und elegantesten Karomustern, vor allem in Schwarz-Weiß: das Hahnentrittmuster. Die Form soll an den Fußabdruck von Hähnen erinnern - daher der Name. Ursprünglich nur für die Herrengarderobe gedacht, brachte es in den späten 40er-Jahren Christian Dior auf den Laufsteg und kleidete darin seine weiblichen Modelle.