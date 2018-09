Jenny Elvers: „War zitterndes, kotzendes Wrack“

Sie gehört zu Deutschlands schillersten Starlets, schaffte es von der „Heidekönigin“ zum Party-Girl, das Beziehungen mit Stars wie Heiner Lauterbach hatte. Doch dann kam der öffentliche Absturz. In der NDR-Sendung „DAS!“ im Dezember saß Jenny Elvers deutlich betrunken beim Interview. Damals war 46-Jährige in der Hochphase ihrer Abhängigkeit, trank rund um die Uhr, wie sie selbst in ihrer Autobiografie, aus der die „Bild“-Zeitung schon vor der Veröffentlichung zitiert, zugibt.