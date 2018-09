Erinnerung an Kindheit in der Galerie Ebensperger

Friederike Feldmann schließt sich dem Spiel an der Salzach zwar nicht an und gestaltetet in der Dependance der Galerie in der Kaigasse eine eigene Schau. Dennoch wählt sie für ihre Werke eine durchaus spielerische Herangehensweise. Bevor sie sich auf der weißen Leinwand mit dunkelroten Gouachefarben figurativ und abstrakt austobt, fertigt sie zuvor Studien aus Hautcreme, die sie mit ihren Händen in Form bringt.