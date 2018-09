Larissa Marolt feiert beim „Burning Man“-Festival

Für Zehntausende „Burner“, wie sich die Teilnehmer nennen, ein Pflichttermin! Heiße Girls und irre Typen in ausgefallenen Kostümen tummeln sich zwischen meterhohen Kunstwerken und Hippietrucks. Geschlafen wird in Zelten, Wohnmobilen oder am nackten Boden. Superreiche lassen sich in eigenen Food-Areas von Spitzenköchen verköstigen. DJs sorgen für den richtigen Sound.