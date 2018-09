Zoff! Bayern-Boss Hoeneß schießt gegen Paris

„Wir haben diese Ablöseforderung in dieser Höhe gestellt, weil wir Jerome nicht abgeben wollten und davon ausgingen, dass Paris diesen Betrag nicht zahlen würde“, erklärte Hoeneß. „Außerdem wollten wir unserem Trainer, der diesen Spieler unbedingt behalten wollte, diesen Gefallen tun.“ Henrique soll aber auch urplötzlich Interesse an Renato Sanches angemeldet und sogar schon über die Ablösemodalitäten verhandelt haben, um dann doch die Finger davon zu lassen. Der französische Meister musste sich deshalb mit dem Erwerb von Bayern-Reservist Juan Bernat für geschätzte 15 Millionen Euro Ablöse begnügen. Der dadurch auf der Geschäftsstelle an der Säbener Straße entfachte Wirbel bei den Bayern, passte Hoeneß offensichtlich gar nicht.