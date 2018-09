Crash mit fünf Pkw: Sechs Verletzte im Mühlviertel

Zwischen Engerwitzdorf und Gallneukirchen mussten die Feuerwehren Schweinbach und Schmiedgassen am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Aus noch ungeklärter Ursache stießen auf der Mühlkreisautobahn in Fahrtrichtung Linz gleich fünf Fahrzeuge zusammen. Ein beteiligtes Auto krachte gegen eine Mittelleitschiene, ein weiteres drehte sich gegen die Fahrbahn und schlitterte in die Böschung. Zwei weitere Pkw kamen am Pannenstreifen zum Stillstand. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab, sperrten vorerst einen Fahrstreifen ab.