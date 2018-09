Verletzungs-Schock: Muss Peya die Saison beenden?

Österreichs aktuell zweitbester Doppelspieler, Alexander Peya, fehlt nicht nur bei den US Open in New York, sondern auch beim Davis Cup in Graz! Wie befürchtet hat sich der 38-jährige Wiener eine gröbere Verletzung zugezogen und zittert nun sogar um den Rest seiner Saison. Peya ist im Doppel-Ranking 16. und im Doppel-„Race to London“ mit dem Kroaten Nikola Mektic ausgezeichneter Vierter. „Ich habe mir zwei Sehnen eingerissen und das Innenband ist auch eingerissen bzw. beschädigt. Die Frage, die man jetzt noch nicht beantworten kann, ist, ob die Schmerzen akut nur die Sehnen sind oder auch das Innenband“, erklärte der Wimbledon-Mixed-Sieger.