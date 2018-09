Mutter und Sohn (4) aus Klettersteig gerettet

Am Samstag brach eine Urlauberfamilie aus Deutschland mit ihren Mountainbikes zu einer mehrtägigen Alpenüberquerung von Deutschland zum Gardasee auf. Bei Brandenberg gerieten die Personen jedoch in unwegsames Gelände und wollten ihre Bikes auf dem Steig der Tiefenbachklamm talauswärts schieben. Dabei rutschte der 55-jährige Familienvater gegen 19.15 Uhr aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter in Richtung Brandenberger Ache ab. Der Mann brach sich dabei das Bein und musste von den Bergrettungen Kramsach und Jenbach geborgen werden. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.