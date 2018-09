Zunehmende Nervosität bei Kerns Genossen

Es ist kein offener Machtkampf in der SPÖ. Er läuft unterschwellig. Am klarsten hat sich noch der vielleicht nächste Landeshauptmann im Burgenland, Hans Peter Doskozil, zu Parteichef Christian Kern positioniert. Der noch von Ex-Bundeskanzler Werner Faymann in der damaligen SPÖ-ÖVP-Koalition zum Verteidigungsminister beförderte Polizeigeneral hatte scharfe Kritik an Kerns Parteiprogramm geübt. „Grün-linke Fundi-Politik“, so Doskozils vernichtendes Urteil.