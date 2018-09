Walter Fischer: Im uralten Benz von Lima nach Rio

Ohne Panne durch die Todeszone Atacama

Über die Bergstadt La Paz 4100 Meter über dem Meer ging es weiter durch die Anden nach Arica, bevor sich die Oldtimer-Karawane in die endlose Todeszone der Atacama-Wüste wagte. Gott sei Dank habe sie der alte Benz nie im Stich gelassen, so Fischer: „Er ist gelaufen wie ein Glöckerl. Bei jedem Wetter, in jeder Höhe.“