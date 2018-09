Lawrence: „Wenn ich Pizza will, esse ich Pizza“

Fit halte sie sich aber dennoch, so die Oscarpreisträgerin weiter. „Aber ich mache mehr Sport als sonst, denn es gibt eine bestimmte Art, wie ich aussehen möchte, und eine Art, wie ich in meine Klamotten passen will. Ich werde fotografiert, wenn ich es nicht möchte, also gibt es extra viel Druck, gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Für mich ist es leichter, diese Energie ins Fitnessstudio zu tragen statt mir zu sagen, ich kann dieses oder jenes nicht essen.“