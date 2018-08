Rapid jubelt trotz Pleite: Einzug in Gruppenphase!

Rapid hat es geschafft: Die Wiener stehen in der Gruppenphase der Europa League! Der Mannschaft von Goran Djuricin konnte sich am Donnerstag nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel auswärts bei Steaua Bukarest eine 1:2-(0:2)-Niederlage erlauben. Damit darf sich Rapid über ein Startgeld von 2,92 Millionen Euro freuen. Ihre Gegner erfahren die Wiener wie Meister Salzburg am Freitag in Monaco (13 Uhr).