Zwangsstopp der Nordkettenbahn

Das elektronische Sicherheitssystem der Nordkettenbahn in Innsbruck schaltete Dienstag kurz nach 17 Uhr die Bahn aus. Die Fahrgäste konnten aber noch in die Station gebracht werden. Rund 150 Wanderer befanden sich zu dem Zeitpunkt auf der Seegrube und wollten mit der Bahn ins Tal fahren. „Mehrere Feuerwehren und Bergrettungen sind mit Fahrzeugen auf dem Weg, um die Gäste ins Tal zu bringen“, informierte Nordkettenbahn-Geschäftsführer Thomas Schroll auf Anfrage der „Krone“. Gegen 20.30 Uhr konnte Schroll Entwarnung geben: Die Bahn ist nicht defekt und wird ab Donnerstag wieder in Betrieb sein. Die Wanderer wurden von den Einsatzkräften von Feuerwehr und Bergrettung ins Tal gebracht.