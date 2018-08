Fans nahmen Abschied von Aretha Franklin

Zahlreiche Fans haben am Dienstag in Detroit Schlange gestanden, um sich am offenen Sarg von der verstorbenen Soul-Diva Aretha Franklin zu verabschieden. Träger mit weißen Handschuhen trugen den goldenen Sarg der Musikerin in der Früh ins Charles H. Wright-Museum für Afroamerikanische Geschichte, wo er bis Mittwochabend täglich zwölf Stunden lang zu sehen sein soll.