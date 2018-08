Neues Laufhaus zwischen Braunau und Simbach

In Bayern dürfen in Gemeinden, die weniger als 30.000 Einwohner haben, keine Bordelle betrieben werden. Im Landkreis Rottal-Inn gibt es deshalb kein einziges solches Etablissement. Viele Deutsche kommen stattdessen gerne ins Innviertel - und haben in Kürze noch ein weiteres Laufhaus zur Auswahl. Am ehemaligen Grenzübergang bei der Innbrücke sollen bald schon sexuelle Dienstleistungen angeboten werden.