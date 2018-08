Umfrage zeigt: Grazer wollen Zugang zum Wasser

Kosten und Zeitplan

Etwa 6,5 Millionen Euro nimmt die Stadt Graz für die Attraktivierung des Murufers in die Hand (Augarten, neue Muruferpromenade in der Innenstadt, neue Radwege, Surfer-Welle, Kajak-Club, Stadtbalkon, Seichtwasserzone Grünanger usw. - insgesamt mehr als ein Dutzend Projekte). Die ersten Arbeiten beginnen demnächst im Zuge der Errichtung des Speicherkanals. Fertig sein will man im zweiten Halbjahr 2020.