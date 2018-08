Tobias Moretti das Multitalent

„Wir ziehen den Hut vor den ,Jedermännern’, denn was das Ensemble, speziell heuer bei dieser extremen Hitze auf dem Domplatz leistete grenzte an Schwerstarbeit, und dennoch zeichnete sich jeder Einzelne durch absolute Meisterleistung aus. Umso mehr war es uns ein Anliegen ihnen nicht nur mit dem Künstlerfest, das mittlerweile schon seit sieben Jahren Tradition hat, einen schönen Start, sondern nun nach 14 grandiosen Vorstellungen auch einen würdigen Abschluss zu bereiten“, tönten die Bachmann-Buam Hannes, Erich, Walter und Ernst, die Tobias Moretti, Stefanie Reinsperger, Hanno Koffler, Christoph Franken & Co. Montagabend in ihrem Krimpelstätter mit gebratener Kalbsbrust, Serviettenknödel und Eierschwammerl verköstigten.

„Die Schwammerl hat meine Frau Anni extra frisch im Glemmtal gebrockt. Wo sie sie allerdings genau aufgespürt hat wird natürlich nicht verraten“, lachte Walter Bachmann. Das Geheimnis rund um die Birnen, die einen herrlichen Strudel füllten, war schneller gelüftet. Klar, so zieren den Garten des 400 Jahre alten Wirtshauses doch nicht nur Kastanien, sondern eben auch Birnbäume.