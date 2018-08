Unfälle häufen sich: Traktor als große Gefahr

Der Maschinenring Steiermark verleiht Großgeräte wie eben Traktoren an Landwirte. Hannes Windhaber, geschäftsführender Obmann des Bereichs Hartbergerland, weiß, warum die Unfallstatistik in der Steiermark in den letzten Wochen derartig in die Höhe schnellte. „Die Routine ist ein großes Problem. Viele Bauern fahren ihre Wiese seit 20 Jahren gleich an, haben sich aber gerade einen größeren und stärkeren Traktor gekauft, auch die Hänger werden immer schwerer.“