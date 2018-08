Neue Künstlerin im Zoo: „Yang Yang“ malt Bilder

Exakt 100 Bilder wird „Yang Yang“ gestalten, wie der Zoo am Montag mitteilte, diese sind jeweils um 490 Euro erhältlich, Echtheitszertifikat inklusive. Gemalt wird an einem Gitter hinter den Kulissen, an das die Pandabärin komme, sobald sie Lust dazu habe. Als Belohnung gibt es Karotten und Süßkartoffeln. „Passend zur Färbung der Großen Pandas malt sie schwarz auf weiß. „Ihr Stil ist immer unterschiedlich: von schwungvoll bis dezent", berichtete Zoologin Eveline Dungl.