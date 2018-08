Traum vom Dachstein-Open-Air

Pink, DJ David Guetta oder Kid Rock waren längst da, die Toten Hosen gastieren am 1. Dezember beim Ski-Opening - und der VolksRock’n‘ sorgte am Wochenende zum dritten Mal für Massenbesuch auf der Planai. Wir haben von Samstag auf Sonntag im feuchtfröhlichen Trubel nachgefragt: Gibt’s ein Wunschkonzert - wer sollte noch alles nach Schladming? „Mein größter Wunsch ist es, dass Andreas Gabalier auch 2019 sein Heimspiel auf der Planai bestreitet!“, hofft Bürgermeister Jürgen Winter. Fix ist noch nix. Zum 10-Jahr-Jubiläum hat Gabalier vorerst „nur“ zehn Stadion-Konzert - unter anderem in der Wiener Happel-Arena - fixiert. Klar, die Tausenden („friedlichen, aber durchaus kauffreudigen“) VolksRock‘n‘Roll-Fans kommen dem Stadtoberhaupt Jahr für Jahr recht. Bei der Premiere 2016 hätte er den Hype um Gabalier beinahe unterschätzt. Und sonst? „Im Brief an das Christkind würden auch die Fantastischen Vier und U2 stehen!“