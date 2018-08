Kleiner Funke zerstörte Hopfentrocknungsanlage

Ein Funke aus einem Luftwärmeerzeuger oder einem Beleuchtungskörper löste in St. Peter am Wimberg im Bezirk Rohbach einen Brand aus, der eine Hopfentrocknungsanlage zerstörte. Der Schaden in dem Mühlviertler landwirtschaftlichen Betrieb dürfte im sechsstelligen Euro-Bereich liegen.