Selbstvertrauen vor dem großen Derby getankt

„Ganz wichtig, ich bin stolz auf mein Team“, atmete Austria-Trainer Schaider durch. „Hallein hat sich voll reingehauen, aber in Summe war der Sieg verdient.“ Mitverantwortlich zeichnete Neuzugang Erdogan, der die ersten beide Treffer selbst erzielte. Ebenso erfreulich: Dessen Ex-Grödig-Kollege Gruber konnte nach Knieblessur erstmals spielen. Nach dem Landescup-Match in Tenneck folgt nun am Samstag das Stadt-Derby gegen den SAK im Duell Erster gegen Zweiter.