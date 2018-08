Nur jeder 10. Asylberechtigte kann gut Deutsch

„Überregionale Arbeitsaufnahme“ als Ziel

Was kann das AMS trotzdem tun? „Ein arbeitsmarktpolitisches Ziel für 2019 für das AMS in ganz Österreich ist es, Asylberechtigte möglichst rasch durch überregionale Arbeitsaufnahmen und in der Landwirtschaft in Arbeit zu vermitteln“, erklärt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. „Aus diesem Grund beschäftigt uns das Thema Mobilität mit all seinen Facetten.“