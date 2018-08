Jetzt dürfen Trafikanten „Coffee to go“ verkaufen

Mit 1. September wird diese Liste um „Kaffee oder andere alkoholfreie Heißgetränke, die innerhalb des Trafiklokals zur Mitnahme zubereitet werden“, erweitert. Gekühlte Getränke dürfen in Trafiken übrigens schon länger angeboten werden. Der „Coffee to go“ darf in neutralen oder mit dem Logo „Meine Trafik“ versehenen Bechern abgefüllt werden. Von Kunden mitgebrachte Gefäße sind ebenfalls in Ordnung. Den Preis können die Trafikanten selbst festlegen. Steh- oder Sitzplätze sowie eine „gastronomische Anmutung“ sind nicht zulässig.